Zweitligist Empor Rostock hilft Handballern aus der Ukraine

Rostock. Zweitligist HC Empor Rostock unterstützt Handballer aus der Ukraine. In den nächsten Tagen sollen 15 Spieler sowie Trainer und Betreuer des U19/U20-Kaders in Mecklenburg eintreffen. Dazu kommen vier A-Nationalspieler, die sich bisher in Großwallstadt aufgehalten haben. "Wir wollen mit Herz und Hand helfen. Dass die Nationalfarben der Ukraine auch die Farben des HC Empor sind, ist dabei nur eine Randnotiz", sagte am Donnerstag der HCE-Vorstandsvorsitzende Tobias Woitendorf in Rostock.

Die ukrainischen Nachwuchshandballer werden nach einer mehrtägigen Tour durch die Ukraine über Ungarn und das österreichische Wien an die Ostsee reisen und am 10. oder 11. April in Rostock erwartet. In den kommenden Tagen sollen dann Trainingsmöglichkeiten für sie geschaffen werden.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-833210/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern