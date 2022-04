Normalisierung bei Bahn nach drei Wochen Zugausfällen

Schwerin. Drei Wochen lang mussten die Bahnkunden in Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona-Ausfällen beim Personal Zugstreichungen auf mehreren Strecken hinnehmen. Jetzt normalisiert sich die Lage wieder. Seit Donnerstag sind auf der Internetseite der Bahn AG keine Zugausfälle aufgrund der Corona-Lage im Nordosten mehr aufgeführt. Bis Mittwoch waren noch die Linien RE4 Pasewalk - Ueckermünde Stadthafen, RB17/18 Ludwigslust - Schwerin - Bad Kleinen - Wismar und Rostock - Schwerin sowie die S1 Warnemünde - Rostock betroffen. Dort fielen täglich mehrere Verbindungen aus. Auch auf der RE5 Stralsund - Neustrelitz und bei der Usedomer Bäderbahn waren zeitweise einzelne Züge gestrichen worden. In einigen Fällen war ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten worden. Die Zugstreichungen aufgrund der Corona-Lage in MV hatten Mitte März begonnen.

