Regen und Sturm in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. In den kommenden Tagen wird es regnerisch und stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag regnet es zeitweise schauerartig und teils kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag und Abend kann es auch Graupelschauer und vereinzelte kurze Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 14 Grad. Es wird stürmisch. Bei kräftigen Schauern und Gewittern können die Sturmböen Geschwindigkeiten von etwa 80 Stundenkilometern erreichen.

Auch in der Nacht zum Freitag gibt es Regen- oder Graupelschauer. Es kühlt ab auf fünf bis drei Grad. Von Rostock bis nach Rügen können teils schwere Sturmböen auftreten, die Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Am Freitag ist es meist wechselnd bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern, lokal kann es auch kurz gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad. An der Küste und im angrenzenden Binnenland kann es teils Sturmböen geben. Bis zum Mittag rechnet der DWD vom Darß bis Rügen auch mit einzelnen schweren Sturmböen. Ab dem Nachmittag schwächt sich der Wind ab.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-828028/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern