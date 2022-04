Gegen Trend: Zahl der Verkehrstoten verdoppelt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Stralsund. Bei Verkehrsunfällen sind im Landkreis Vorpommern-Rügen im Jahr 2021 doppelt so viele Menschen ums Leben gekommen wie im Jahr 2020. Wie die Polizei in Stralsund am Mittwoch mitteilte, starben im Jahr 2021 insgesamt 14 Menschen auf den Straßen der Insel Rügen und auf dem Festland im Landkreis, 2020 waren es 7 Verkehrstote gewesen.

Davon kamen im Vorjahr allein sechs Frauen und Männer ums Leben, weil Fahrzeuge gegen Bäume krachten. 2020 hatte es keinen Toten bei sogenannten Baum-Unfällen gegeben. Hauptursache der schweren Unfälle war vor allem die zu hohe Geschwindigkeit der Beteiligten. Tödlich verletzt wurden neun Autoinsassen, vier Motorradfahrer und ein Lkw-Insasse.

Damit lief die Entwicklung in Vorpommern-Rügen deutlich gegen den Landestrend. Das Schweriner Innenministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass es landesweit 2021 die bisher niedrigsten Unfallzahlen seit 1991 gab. In ganz Mecklenburg-Vorpommern waren 68 Menschen bei Unfällen getötet worden, zwei weniger als im Jahr 2020. Im Nordosten gibt es sechs Großkreise, Vorpommern-Rügen ist der nördlichste Kreis mit vielen Urlaubern.

