Groß-Visite bei Bären endet mit Doppelbetäubung

Stuer. Die erste Groß-Visite im Bärenwald Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch mit einer doppelten Betäubung zu Ende gegangen. Wie eine Sprecherin des Bärenwaldes sagte, wurden Bärin Silvia und ihr "Bärenbruder" Pavle zeitgleich untersucht, weil sie auch sonst immer zusammen leben. Beim Bärenweibchen stand zudem eine Operation an: Silvia müsse sterilisiert werden. Der Bärenwald der Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) nimmt Braunbären aus nicht artgerechten Haltungen in Europa auf. Eine Bedingung ist aber, dass die meist schon älteren Tiere dort keinen Nachwuchs mehr bekommen.

Die Groß-Visite in Stuer hatte am Dienstag begonnen. Als erstes Tier war das Weibchen Mascha an der Reihe, das 157 Kilogramm an Gewicht auf die Waage brachte und 28 Jahre alt ist. Bären werden bei guter Haltung etwa 30 Jahre alt, sagte die Sprecherin, womit manche Tiere in Stuer bereits "Senioren" seien. Zwei weitere Bären wurden betäubt, untersucht und in ein größeres Gehege umgesetzt.

Im Bärenwald leben derzeit 14 Braunbären, von denen ein Weibchen noch immer im Winterschlaf liegt. Er war 2006 von der Stiftung eröffnet worden und hat zuletzt mehr als 100.000 Gäste im Jahr.

