Urteil zu Auskunftspflicht von Klimastiftung erwartet

Schwerin. Das Landgericht in Schwerin hat im Streit zwischen der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern und der Tranzparenz-Plattform "Frag den Staat" um weitergehende Auskünfte zur Stiftung zunächst keine Entscheidung getroffen. Im Kern streiten sich die Parteien darum, ob die Stiftung der Presse gegenüber auskunftspflichtig ist oder nicht. Hierbei entscheidend ist den Ausführungen der Beteiligten und des Gerichts vom Dienstag zufolge, inwieweit auf die Stiftung von Seiten der Landesregierung Einfluss ausgeübt werden kann und ob sie staatliche Aufgaben wahrnimmt. Das Gericht will sein Urteil am Freitag verkünden.

Die Stiftung wurde durch den Betreiber der deutsch-russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 mit 20 Millionen Euro ausgestattet und sollte unter anderem auch bei deren Fertigstellung helfen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Auflösung an.

Früheren Berichten zufolge waren aus Sicht der Klägerin insbesondere Fragen zur Finanzierung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs und zu Besitz und Wirken eines Schiffes offen geblieben. Weder Landesregierung noch Stiftung hätten dazu Auskunft erteilt, hieß es. Die Klägerin beruft sich auf das Informationsfreiheitsgesetz.

