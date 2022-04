Backhaus: Förderung von Agrarumweltmaßnahmen beantragen

Schwerin. Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben noch bis Mitte Mai Zeit, ihre Anträge auf Agrarförderung zu stellen. Die dafür benötigte Software stehe ab sofort unter "agrarantrag-mv.de" online zur Verfügung, teilte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Er appellierte an die Bauern, die Antragsunterlagen vollständig und rechtzeitig einzureichen. Nach dem 16. Mai eingehende Anträge hätten Prämienkürzungen zur Folge. Anträge, die nach dem 10. Juni eingingen, würden wegen Fristüberschreitung abgelehnt.

Laut Agrarministerium stehen neben den EU-Direktzahlungen an Landwirtschaftsbetriebe in der Förderperiode 2023 bis 2027 für Agrarumweltmaßnahmen und ökologischen Landbau in Mecklenburg-Vorpommern 653 Millionen Euro bereit. Damit könnten in der sogenannten zweiten Säule jährlichen etwa 130 Millionen Euro ausgereicht werden. Hinzu kämen noch einmal etwa 20 Prozent dieser Summe an Bundes- und Landesmitteln.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-803943/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern