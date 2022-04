Playoffs: Geschwächtes SSC-Team will gegen Suhl vorlegen

Schwerin. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gehen geschwächt in das erste Playoff-Viertelfinalspiel gegen den VfB Suhl am Dienstag (20.00 Uhr/Sport 1). "Ich kann zwar alle zwölf Spielerinnen einsetzen, aber es sind nicht alle zu einhundert Prozent fit", räumte Trainer Felix Koslowski ein.

"Wir möchten zu Hause natürlich gewinnen", betonte der Coach. Das zweite von maximal drei Duellen findet am Freitag in Suhl statt. Bei einer möglicherweise dritten und entscheidenden Partie ist Schwerin am Dienstag kommender Woche wieder Gastgeber. Es zählt in allen Partien lediglich der Sieg, die Anzahl der gespielten Sätze sind unerheblich.

Damit sein Team am Dienstag den ersten Schritt in Richtung Halbfinale machen kann, setzt Koslowski auch auf die Unterstützung der Fans. Vor dem Duell des Tabellenvierten gegen den Fünften stellte der Trainer klar: "Wir wissen, dass Suhl auf einem hohen Niveau spielen kann und wo es seine Stärken hat."

Abseits des sportlichen Geschehens gab es für den SSC einen Erfolg bei der Sponsoren-Suche. Die Mecklenburger Landpute GmbH wird ab sofort Nachfolger von Nord Stream 2, teilte SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg mit. Der Vertrag läuft bis Saisonende 2023. Ende Februar hatte der Verein die Partnerschaft mit Nord Stream 2 wegen der russischen Invasion in die Ukraine beendet.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-791004/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern