Zusätzlich 751.000 Euro für Ehrenamt aus Corona-Schutzfonds

Schwerin. Das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern bekommt zusätzlich 751.000 Euro aus dem Corona-Schutzfonds des Landes. Das Ehrenamt brauche in der andauernden Pandemie dringend weitere Unterstützung, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in der Schweriner Staatskanzlei bei der Übergabe des Fördermittelbescheides an die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Mit den zusätzlichen Mitteln stünden der Stiftung für dieses und das kommende Jahr jeweils mehr als eine Million Euro zur Verfügung. Ohne Unterstützung durch die Stiftung drohten bei Fortdauer der pandemiebedingten Beeinträchtigungen starke Einschnitte im Netz der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bundesland. Das Geld soll den Angaben zufolge an Vereine weitergeleitet oder für Projektarbeit der Ehrenamtsstiftung verwendet werden.

