Stürmisches Wetter im Nordosten

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Montag stürmisches Wetter. Insbesondere an der Küste ist mit schweren Sturmböen von etwa 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt den Tag über bedeckt und von Nordwesten zieht Regen auf. Dazu gibt es Höchstwerte um sechs Grad.

Zum Abend sind auch im Binnenland stärkere Sturmböen erwartet. In der Nacht zum Dienstag lässt der Wind langsam nach. Bei Tiefsttemperaturen um drei Grad bleibt es bewölkt.

