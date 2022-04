Stellenportal für Ukrainer in MV auf ukrainisch

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt ein Internetportal in ukrainischer Sprache mit Stellenangeboten speziell für Geflüchtete aus der Ukraine. Die einst für Werbung um MV-Rückkehrer gegründete Agentur mv4you hat ihr Stellenportal um einen Ukraine-Teil ergänzt, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Am Freitag waren zunächst zwei Jobangebote verzeichnet: Die Diakonie an der Seenplatte suchte einen Sozialpädagogen und eine Krankenschwester. Auch öffne die Agentur ihre Social-Media-Kanäle für Ukrainer auf Jobsuche, hieß es.

Das Projekt soll von April 2022 bis März 2023 laufen. Es kostet den Angaben zufolge 90.000 Euro, die vom Wirtschaftsministerium aus EU-Mitteln bezahlt würden. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) verspricht sich viel von dem Portal. "Viele der geflüchteten Erwachsenen verfügen über überdurchschnittlich gute Qualifikationen und wollen arbeiten", sagte er. Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern suchten zeitgleich Fachkräfte und wollten ukrainische Flüchtlinge integrieren. "Es bedarf daher dringend einer Lösung, um beide Seiten miteinander in Kontakt zu bringen, die beiderseitigen Interessen abzugleichen und eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen."

