Lagerhalle mit Maschinen fängt Feuer

Brüel. Bei einem Brand in einem Agrarbetrieb in Brüel (Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von schätzungsweise mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstagabend in einer großen Lagerhalle ausgebrochen. Dabei seien unter anderem Stroh und ein Mähdrescher verbrannt. Die 70 mal 100 Meter große Halle diente auch als Lagerstätte für Saatgut und Dünger sowie zum Unterstellen von Agrarmaschinen. Feuerwehren hätten den Brand löschen können, bevor die ganze Halle zerstört worden sei. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-757018/2

