Flüchtlinge MV bietet polnischen Partnerregionen Hilfe an

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern hat seinen polnischen Partnerregionen Pommern und Westpommern Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine angeboten. "Beide Regionen wollen uns ihre konkreten Bedarfe an Hilfsleistungen übermitteln", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit Vertretern der polnischen Botschaft. Dabei gehe es insbesondere um Hygieneartikel und Lebensmittel.

Westpommern hat nach Schätzungen des dortigen Marschallamtes zwischen 60.000 und 100.000 Menschen aufgenommen, von denen allein 30.000 in Stettin (Szczecin) seien. Pommern spreche von 45.000 offiziell registrierten Flüchtlingen. "Angesichts dieser Zahlen möchten wir fest an der Seite unserer polnischen Partner stehen", erklärte Schwesig. In Mecklenburg-Vorpommern war die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine zuletzt auf etwa 9000 geschätzt worden.

