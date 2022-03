Unternehmerverband: Berufliche Integration von Flüchtligen

Schwerin. Die Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns (VU) wirbt für eine umfassende Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Zunächst benötigten diese Menschen ein Dach über dem Kopf, Hilfe im Alltag und Ruhe nach der Flucht. "Neben diesen unmittelbaren humanitären Hilfsmaßnahmen gilt es aber auch, den Neuankömmlingen eine Perspektive zu bieten", sagte Verbandsgeschäftsführer Jens Matschenz am Donnerstag in Schwerin.

Vor allem Frauen und Kinder sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen. Nach früheren Angaben des Innenministeriums in Schwerin wurden in Mecklenburg-Vorpommern bisher etwa 9000 Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen, viele sind noch nicht offiziell registriert.

Matschenz verwies auf die europäische Massenzustrom-Richtlinie, nach der den Geflüchteten für drei Jahre unbürokratisch Schutz gewährt werde und auch Zugang zu Integrationskursen und zum Arbeitsmarkt. Viele ukrainische Frauen hätten eine gute Qualifikation und den Wunsch, hier schnell eine Arbeit zu beginnen. Neben der Aufnahme der Kinder in Kitas und Schulen gelte es, das Angebot an Sprachkursen rasch auszubauen und Berufsabschlüsse zügig anzuerkennen. "Bedarf an qualifizierten Fachkräften besteht in allen unseren Branchen. Insofern gibt es unsererseits keine Hürden für eine schnelle berufliche Integration", sagte Matschenz weiter.

Die Arbeitgeberverbände des Landes leisten auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine konkrete Hilfe. Für bis zu 20 Schutzsuchende seien in den Räumen der Geschäftsstelle von VU, Nordmetall und AGV Nord in Schwerin Wohnmöglichkeiten geschaffen worden, hieß es. Eine Mutter mit zwei Jungen sei bereits eingezogen.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-744076/2

