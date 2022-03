Deutsche Bahn Zugausfälle wegen Corona auch in der kommenden Woche in MV

Schwerin. Bahnkunden in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich auch in der kommenden Woche wegen der großen Zahl an Corona-Fällen bei der Deutschen Bahn auf Ausfälle einstellen. Betroffen sind zunächst bis Mittwoch die Linien RE4 Pasewalk - Ueckermünde Stadthafen, RB17/18 Ludwigslust - Schwerin - Bad Kleinen - Wismar und Rostock - Schwerin sowie die S1 Warnemünde - Rostock. Dies geht aus einer aktuellen Veröffentlichung der Bahn hervor. Die RE5 Stralsund - Neustrelitz könne "soweit derzeit absehbar" ab Montag wieder fahren.

Auf den betroffenen Strecken fallen einzelne Züge aus, wie es hieß. Einige sollen durch Busse ersetzt werden. Seit Mitte März kommt es wegen krankheitsbedingter Personalausfälle in Mecklenburg-Vorpommern zu Zugstreichungen bei der Deutschen Bahn.

