Landwirtschaftsminister spricht auf Bauerntag

Linstow. Der Bauernverband in Mecklenburg-Vorpommern trifft sich heute in Linstow zum Bauerntag. Wie der Verband mitteilte, wird Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) online zu den 133 Delegierten sprechen und sich den Fragen der Landwirte stellen. Er schaltet sich demnach von der Agrarministerkonferenz in Sachsen-Anhalt zu. Zu den weiteren Themen der Landwirte-Konferenz gehört unter anderem die EU-Agrarförderung ab 2023 und die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft.

