Ehrenamtsstiftung: Vereine sollen leichter an Hilfen kommen

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, nimmt an einem Pressetermin zum Ende der Sitzung des Rats der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz teil.

Neustrelitz/Berlin. Die neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (Neustrelitz/Berlin) wird es Vereinen erleichtern, an Gelder für Projekte zu kommen. So soll ehrenamtliche Arbeit künftig auch als Eigenanteil bei Projekten anerkannt werden, wie Vorstand Jan Holze der Deutschen Presse-Agentur in Neustrelitz sagte. Das habe der Stiftungsrat beschlossen, der am Mittwoch erstmals unter Leitung von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) getagt hatte.

Damit müssten Vereine nicht mehr Gelder in bestimmter Höhe als Eigenanteile aufbringen wie bisher, was vielen die Arbeit erleichtern wird, meinte Holze. Als Beispiel nannte er einen Angler- oder Wassersportverein, der einen neuen Steg bauen will. Hier könne die Bundesstiftung das Material zur Verfügung stellen, dann werde die Arbeit der Vereinsmitglieder dafür als Ko-Finanzierung anerkannt.

Özdemir war am Mittwoch zum ersten Mal als Bundesminister nach Mecklenburg-Vorpommern gereist. In Neustrelitz leitete er die Vorstandssitzung der Bundesstiftung, besuchte die Freiwillige Feuerwehr der 21.000-Einwohner-Stadt und sprach mit Flüchtlingshelfern, die sich derzeit vor allem um ukrainische Frauen, Kinder und Familien kümmern.

Özdemir nannte den Krieg in der Ukraine einen "feigen Angriffskrieg von Putin und seiner Soldateska". Dieser müsse schnellstmöglich aufhören. Deutschland werde dann auch beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen, kündigte der Bundesminister an. Der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz, die mit 94 Kameraden ein Gebiet von 138 Quadratkilometern abdeckt, zollte Özdemir Respekt. "Freiwillige Feuerwehren leisten bei uns eine großartige Arbeit."

Die Bundesstiftung unterstützt die Aktivitäten von rund 30 Millionen Ehrenamtlern in Deutschland. Die Stiftung mit Sitz in Neustrelitz, etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin, hat jährlich 30 Millionen Euro von den drei Bundesministerien für Familie, für Landwirtschaft und für Inneres zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-735570/3

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern