Statistik Im Jahr 2020 ähnlich viele Tote in MV wie in Vorjahren

Schwerin. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie sind in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich viele Menschen gestorben wie in den Vorjahren. Mit 21.854 Verstorbenen lag die Zahl nur geringfügig über dem Jahr 2019, wie aus Zahlen des Statistikamtes des Landes für 2020 hervorgeht. Es gab 217 bestätigte Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie bis zum Dienstag zählte das Landesamt für Gesundheit und Soziales 1998 Corona-Todesfälle.

Bei den geringen virusbedingten Todeszahlen im ersten Corona-Jahr dürften die harten bundesweiten Lockdown-Maßnahmen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Deutschland hatte die erste Welle der Pandemie im Vergleich zu anderen Ländern wie Italien noch recht glimpflich überstanden.

Die meisten Menschen im Nordosten starben 2020 laut der Statistik an Kreislauferkrankungen, hier gab es 8208 Fälle. Bei 5686 Personen wurden bösartige Neubildungen als Todesursache angegeben.

Insgesamt starben laut dem Statistikamt knapp über 11.100 Männer und rund 10.700 Frauen. Mehr als die Hälfte der Toten war älter als 80.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-735388/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern