Energieunabhängigkeit: Wemag fordert Genehmigungsverfahren

Schwerin. Der Schweriner Energieanbieter Wemag sieht vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine einen schnelleren Netzausbau als Bedingung für mehr Energieunabhängigkeit. "Wir stehen beim Netzausbau jedoch immer wieder vor der Herausforderung, dass Genehmigungsverfahren einen immensen zeitlichen und logistischen Aufwand bedeuten", sagte Wemag-Technikvorstand Thomas Murche am Mittwoch in Schwerin. Dieser Prozess müsse deutlich beschleunigt werden.

Aus Sicht des Energieanbieters können nur so mehr Erneuerbare an das Stromnetz angeschlossen werden. "Eine unabhängige Energieversorgung bedeutet gleichzeitig stabilere Energiepreise", hieß es weiter.

Der kaufmännische Vorstand der Wemag, Caspar Baumgart, begrüßte die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgelöste Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Lieferengpässe für unsere Kunden. Auch wenn wir kein Gasnetzbetreiber sind, halten wir es für richtig, dass die Bundesregierung jetzt diesbezügliche Maßnahmen einleitet."

© dpa-infocom, dpa:220330-99-734246/3

