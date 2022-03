Diebe beschädigen großen Edelstein: 100.000 Euro Schaden

Heringsdorf. Unbekannte haben in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom einen großen Edelstein beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brachen die Täter in das schon länger im Umbau befindliche "Haus der Edelsteine" ein. Dabei wurde mehrere Stücke aus einem großen Amethysten herausgebrochen. Es bestehe der Verdacht, dass die Stücke gestohlen wurden, hieß es. Zudem randalierten die Täter in dem Gebäude, das auch unter dem Namen "Naturerlebniswelt" firmiert.

Der Schaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am Mittwoch bemerkt und angezeigt. Als Tatzeitraum wurde der 22. bis 30. März angegeben. Der Stein mit dem Amethysten aus Südamerika soll rund fünf Tonnen wiegen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

