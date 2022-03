Stuer Groß-Visite im Bärenwald am Plauer See

Stuer. Große Visite bei den Braunbären: Die Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) lässt zu Beginn der Saison 2022 im Bärenwald Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) fast die Hälfte der Bären untersuchen. Wie eine Sprecherin am Mittwoch in Hamburg sagte, werden ab 4. April sechs Braunbären betäubt. Fünf von ihnen müssen sich Zahn-, Hüft- und anderen Untersuchungen bei zwei Tierärzten im Bärenwald unterziehen. Zwei Bären müssen in den zwei Untersuchungstagen auch in ein anderes großes Gehege umziehen, was ebenfalls eine Narkose erforderlich mache.

Der Bärenwald, in dem derzeit 14 Braunbären aus nicht artgerechten Haltungen leben, war 2006 von Vier Pfoten eröffnet worden. Röntgenaufnahmen, Blutabnahme und weitere Untersuchungen werden bei vier weiblichen Bären - Mascha, Sylvia, Pavle und Tapsi - sowie bei Bär Rocco nötig. Braunbär Michal werde ebenfalls betäubt, da er mit mit Partnerin Tapsi in ein größeres Gehege umziehen darf. Bei drei Bären werden Zähne untersucht.

Die Tiere werden regelmäßig ärztlich untersucht, in diesem Umfang war das bisher aber noch nicht der Fall, sagte die Sprecherin. Das Areal hat 18 Hektar Wald, Freiflächen mit natürlichen Bachläufen und künstlichen Badebassins. Die Tiere sollen dort ihre natürlichen Instinkte wieder ausleben können. Pro Jahr kamen zuletzt mehr als 100.000 Besucher.

