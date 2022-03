SSC-Coach: "Werden uns in besserer Form präsentieren"

Schwerin. Nach der 0:3-Niederlage zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde gegen den MTV Allianz Stuttgart richtet sich der Blick der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin auf das Playoff-Viertelfinale gegen Suhl. "Ich denke, wenn wir die nächste Woche wieder gut zum Training nutzen können, werden wir uns gegen Suhl in einer besseren Form präsentieren", sagte Trainer Felix Koslowski nach dem Spiel vor rund 1300 Zuschauern in der Schweriner Arena.

Der Trainer verwies auf die Schwierigkeiten seiner ersatzgeschwächten Mannschaft gegen den Spitzenreiter. "Man hat gemerkt, dass wir in den komplexen Rallyes große Probleme haben. Das überrascht mich nicht, denn mit nur acht Spielerinnen kann man genau diese Situationen schwer trainieren."

Der SSC beendet die Hauptrunde auf dem vierten Rang, hätte bei einem klaren Sieg gegen Stuttgart aber ohnehin auf zwei Niederlagen von Dresden hoffen müssen, um Dritter zu werden. So kommt es wie in der vergangenen Saison zum Playoff-Duell mit Suhl.

Das erste Spiel der Serie "Best of three" findet am 5. April in Schwerin statt. Am 8. April ist Suhl Gastgeber. Sollte es ein drittes Spiel geben, wird dieses am 12. April in Schwerin sein.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-728723/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern