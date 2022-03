Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: Anstieg scheint gebrochen

Rostock. Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter zurückgegangen, bleibt aber eine der höchsten im Vergleich der Bundesländer. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag für den Nordosten 2119 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Vortag waren noch 2280,5 gemeldet worden und vor einer Woche 2371,2. In der aktuellen Berechnung fehlen allerdings die Daten aus dem Landkreis Rostock, die wegen technischer Probleme nicht hätten übermittelt werden können, hieß es.

Im deutschlandweiten Durchschnitt lag der Wert laut Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen bei 1703,3. Eine ähnlich hohe Inzidenz wie Mecklenburg-Vorpommern haben inzwischen auch das Saarland und Bayern.

Das Lagus meldete am Dienstag für Mecklenburg-Vorpommern 6376 nachgewiesene neue Ansteckungen. Vor einer Woche waren es mit 7394 etwa 1000 mehr. Aber auch in dem Fall fehlte die Zahl der Neuansteckungen im Kreis Rostock-Land. Doch geht aus der Lagus-Statistik hervor, dass in der vorigen Woche die Gesamtzahl der registrierten neuen Infektionen im Land erstmals seit Mitte Dezember wieder unter dem Wert der vorhergehenden Woche lag.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden 780 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 27 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 78 Patienten, ein Plus von zwei zum Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um 5 auf 1991 seit Beginn der Pandemie.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 11,4 angegeben. Dies bedeutet einen leichten Rückgang zum Vortag.

Die Impfquoten in Mecklenburg-Vorpommern sind weiter nahezu unverändert. Am Dienstag lag sie bei den mindestens einmal Geimpften laut RKI bei 74,3 Prozent. Den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen haben 74,4 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 56,6 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.

