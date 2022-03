Acht Bewerber für Oberbürgermeisterwahl in Greifswald

Greifswald. In Greifswald bewerben sich acht Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters. Mit der größten Unterstützung geht dabei Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) ins Rennen. Neben den Grünen unterstützen auch Linke und SPD die neuerliche Kandidatur des 55-Jährigen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend weiter mitteilte, nominierte die CDU die Jura-Professorin Madeleine Tolani.

Für die FDP tritt Konstantin Zirwick zur Wahl an, die Basisdemokratische Partei schickt Ina Schuppa-Wittfoth ins Rennen, Die PARTEI nominierte Lea Alexandra Siewert. Zudem wollen die drei Einzelbewerber Gamal Khalil, Daniel Küther und Holger Schramm zur Wahl am 12. Juni antreten. Zunächst wird aber noch der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 7. April über die Zulässigkeit der Bewerbungen entscheidet.

Der Historiker Fassbinder ist seit 2015 Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald. Damals hatte er mit nur 15 Stimmen Vorsprung gegen seinen favorisierten CDU-Konkurrenten Jörg Hochheim gewonnen. Für Schlagzeilen hatte im Nachgang der Wahl der Streit um eine verrutschte Fußmatte gesorgt, die die Tür zu einem Wahllokal für rund 90 Minuten versperrt hatte.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-720147/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern