Regionaler Energieversorger will Bäume pflanzen

Schwerin/Dömitz. Der regionale Energieversorger Wemag (Schwerin) lädt zu seiner nunmehr elften Baumpflanzaktion. An diesem Samstag sollen bei Dömitz an der Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Hunderte Setzlinge in den Boden gebracht werden. "Für uns ist es selbstverständlich, etwas Vernünftiges für die Umwelt in unserer Heimatregion zu tun", heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.

Nach eigenen Angaben hat die Wemag in den vergangenen Jahren mit Kunden und Partnern auf einer Fläche von insgesamt 43 Hektar Bäume gepflanzt. Regelmäßig nimmt das Unternehmen auch an Pflanzaktionen im Rahmen der von der Landesregierung initiierten Waldaktie teil. Die Aktion am 2. April werde von der Stadt Dömitz und dem Forstamt Kaliß unterstützt, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-718837/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern