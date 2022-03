Mittlerweile 430 Flüchtlingskinder aus Ukraine in Schulen

Schwerin. An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden mittlerweile 430 ukrainische Flüchtlingskinder betreut. Der Trend gehe klar nach oben, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach der jüngsten Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung am Montag. Die Zahlen stammen demnach vom Landesschulrat. Anfang vergangener Woche hatte die gemeldete Zahl bei 138 Kindern gelegen.

Von den rund 10.800 Betten, die Land und Kommunen für Geflüchtete bereitstellen, waren Pegel zufolge Stand Sonntag 6050 belegt. Am Wochenende habe es keine weiteren Zuweisungen vonseiten des Bundes gegeben, da der Nordosten bereits über den Königsteiner Schlüssel hinaus Menschen aufgenommen habe. Mit dem Königsteiner Schlüssel wird auf Basis von Bevölkerungszahl und Steuereinnahmen festgelegt, wie viele Schutzsuchende ein Bundesland aufnehmen muss.

Am Freitag war Pegel davon ausgegangen, dass seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine etwa 9000 Flüchtlinge im Land aufgenommen wurden. Neuere Schätzungen gab es nach der Sitzung am Montag nicht.

Der Absprachebedarf zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine hat sich Pegel zufolge in den vergangenen Tagen verringert. Die Sitzung des Krisenstabes am Montag habe nur 20 Minuten gedauert, sagte er. Das zeige gut, das man zu Beginn einer solchen Situation sehr viel Abstimmungsbedarf habe. Vieles davon habe man jetzt aber in geordneten Bahnen bekommen.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-705680/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern