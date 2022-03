Polizei warnt wegen Zeitumstellung vor Wildunfällen

Ludwigslust. Wegen der Zeitumstellung warnt die Polizei Ludwigslust vor einer größeren Gefahr von Wildunfällen. Insbesondere während des Berufsverkehrs am Morgen sei mit mehr Wildwechsel zu rechnen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Autofahrer sollten besonders vorausschauend fahren. Nachdem die Uhren in der Nacht zu Sonntag eine Stunde vorgestellt wurden, würden viele Autofahrer ihren Arbeitsweg nun wieder in der Dämmerung oder Dunkelheit starten, hieß es. Dabei könnten sie vermehrt auf Wildtiere auf Futtersuche treffen.

In den vergangenen sieben Tagen kam es im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Angaben der Polizei zu etwa 50 Wildunfällen. Zusammenstöße mit Wildtieren machen im Landkreis Ludwigslust-Parchim knapp die Hälfte aller Unfälle aus.

