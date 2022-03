Rückkehr einer Skulptur: Kunst-Posse mit gutem Ende

Schwerin/Güstrow. Nach mehr als 50 Jahren steht eine Kunst-Posse in Mecklenburg-Vorpommern vor einem guten Ende. Die Bronzeplastik "Großer Schreitender Mann" von Wieland Förster (Jahrgang 1930) soll nach Schwerin zurückkehren. Die beinahe zwei Meter hohe Figur war nach Angaben der Stadtverwaltung vom Freitag 1970 auf dem Schweriner Waldfriedhof aufgestellt worden. "Wenige Wochen später besuchte Bernhard Quandt (1903-1999), 1. Sekretär der Bezirksleitung, den Ort und sorgte für die Entfernung des Kunstwerks", hieß es.

Bauarbeiter, die Quandt nach ihrer Meinung zum Kunstwerk fragte, hätten die Figur wegen ihres kräftigen Körperbaus und der langen Arme "unseren Gorilla" genannt. Der SED-Bezirksleitung gefiel die Statue auch nicht. Sie schrieb laut Stadt, die Figur stelle einen Mann dar, der körperlich stark verbraucht sei, und urteilte: "Dies ist nicht typisch für den Menschen unserer Zeit, schon gar nicht für den der kommenden Jahrzehnte." Quandt ordnete die Demontage an. Die Figur verschwand in einem Keller, so die Stadt Schwerin.

Der Wind drehte sich, als ein Museumsmitarbeiter die Figur - ohne Genehmigung - für eine Ausstellung nach Rumänien auslieh, wo sie prompt eine Goldmedaille gewann. "Die nunmehr international ausgezeichnete Plastik konnte ihr bisheriges Kellerexil verlassen. Sie wurde auf dem Gelände der Gertrudenkapelle der Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow öffentlich ausgestellt, wo sie gegenwärtig auch noch steht."

Nun soll die Statue auf den Schweriner Waldfriedhof zurückkehren. Das Staatliche Museum, zu dessen Kunstschätzen der "Große Schreitende Mann" gehöre, habe ebenso ihre Zustimmung signalisiert wie die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow.

