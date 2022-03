Handwerk mit Paket zur Energiepreis-Dämpfung unzufrieden

Schwerin. Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern hat mit deutlicher Kritik auf das im Bund vereinbarte Entlastungspaket zur Minderung der Energiekosten reagiert. "Für die vielen kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks, die auf Mobilität angewiesen sind, bilden die 14 Cent weniger auf den Diesel eine unzureichende Maßnahme. Wenn Benzin um 30 Cent günstiger werden kann, warum nicht auch der Diesel", machte Uwe Lange, Präsident der Handwerkskammer Schwerin, am Freitag sein Unverständnis deutlich. Er äußerte zudem die Befürchtung, dass auf die Firmen bürokratischer Aufwand zukommt, weil die Energiepauschale von 300 Euro für Erwerbstätige von den Arbeitgebern mit dem Lohn ausgezahlt werden solle. Lange forderte stattdessen, die Verbrauchssteuern nicht nur bei Kraftstoffen, sondern auch bei Strom und Gas auf die europäisch zulässigen Mindestsätze zu senken und die CO2-Abgabe befristet auszusetzen. Energieintensiven Betrieben sollten zudem direkte Hilfen gewährt werden. An die Landesregierung appellierte Lange, die Einrichtung von Härtefallfonds für akut gefährdete Betriebe zu beschleunigen. Neben der Energiepauschale von 300 Euro hatte die Bundesregierung auch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate beschlossen. Für 90 Tage sollen zudem Busse und Bahnen im Öffentlichen Nahverkehr für 9 Euro pro Monat genutzt werden können.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe begrüßt. Dieser Schritt sei für das Pendlerland Mecklenburg-Vorpommern wichtig, um zu einer nachhaltigen Preissenkung zu kommen. Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung kam von der Opposition im Landtag. Die CDU hält das Maßnahmenbündel für zu kompliziert und wenig treffsicher. Die AfD nannte das Paket halbgar und bürokratisch.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-671693/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern