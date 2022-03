Brand Bagger in Malchow abgebrannt: 150.000 Euro Schaden

Malchow. Ein Schaden von rund 150.000 Euro ist am Donnerstag bei einem Feuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Bagger beim Arbeiten in Brand geraten. Feuerwehrleute konnten die Flammen zwar zügig löschen, trotzdem wurde das Arbeitsgerät schwer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt die Brandursache sein. Menschen wurden nicht verletzt.

