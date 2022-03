Ukraine-Hilfe: 100.000 Euro für Musikunterricht und Künstler

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei kulturelle Hilfsprogramme für Ukraine-Flüchtlinge mit zusammen 100.000 Euro aufgelegt worden. Mit 50.000 Euro soll Flüchtlingskindern bis zum Alter von 18 Jahren Musikunterricht an den Musikschulen ermöglicht werden, wie das Kulturministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Das Programm des Landesverbandes der Musikschulen sieht demnach vor, mit dem Geld Unterricht, das Mieten von Instrumenten sowie zusätzliche Stunden zu bezahlen. Für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler stellt das Land den Angaben zufolge 50.000 Euro für ein Stipendium oder eine Residenz in den Künstlerhäusern des Landes bereit.

Für weitere Hilfsinitiativen wurde auf der Internetseite www.kultur-mv.de/ukrainehilfe eine Kontaktbörse eingerichtet, wie es weiter hieß. "Wir möchten Hilfs- und Mitmachangebote aus der Kultur in Mecklenburg-Vorpommern sammeln und zugänglich machen", erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Erste Einträge gibt es bereits: So kündigt das Theater Vorpommern ein "Benefizkonzert für den Frieden" zu Ostern an und ein Helfer sucht für eine nach MV geflüchtete ukrainische Musikerin ein traditionelles Zupfinstrument namens Bandura.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-655610/2

