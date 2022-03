Gefährlicher Parkplatz: Einstürzende Wand beschädigt Autos

Schwerin. Einen gefährlichen Parkplatz zwischen Häusern haben sich zwei Autofahrer in Schwerin ausgesucht - und müssen sich nun um ihre beschädigten Fahrzeuge kümmern. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, stürzte am Mittwochnachmittag eine neben den Autos stehende Wand samt Verkleidung ein. Balken und Steine beschädigten ein Cabrio und auch den daneben stehenden Wagen. Verletzt wurde niemand.

Die alarmierte Feuerwehr habe das leerstehende Haus, zu dem die Wand gehörte, nicht als "einsturzgefährdet" eingestuft und sei wieder abgerückt. Auto- und Hausbesitzer müssten sich über ihre Versicherungen einigen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

