Raser in Stralsund mit 150 gefasst: Führerschein weg

Stralsund. Die Polizei hat in Stralsund einen Raser auf frischer Tat gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der 22-Jährige am Dienstagabend bei Dunkelheit mehrfach dabei gemessen, wie er mehr als das Doppelte der zugelassenen Geschwindigkeit fuhr. So wurde der junge Mann mit mehr als 100 Stundenkilometer ertappt, wo 50 erlaubt waren. Wo "70" auf einem Schild stand, fuhr der Raser 140 und wo 100 Stundenkilometer erlaubt waren, zeigte die Messung der Beamten im Videowagen mehr als 150 Kilometer pro Stunde.

Nach Festlegung eines Richters konnte der Stralsunder seinen Führerschein gleich an Ort und Stelle abgeben. Solche Raserei könne bei "grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise" als Wettrennen und damit als Straftat geahndet werden, sagte die Polizeisprecherin. Dem 22-Jährigen drohen nun mehrere Sanktionen, wozu auch der dauerhafte Entzug des Führerscheins zählen könnte. Dies passiere, wenn dem Mann die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges abgesprochen wird.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-640465/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern