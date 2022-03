Rentner findet beim Aufräumen scharfe Handgranate

Lubmin. Ein Rentner hat bei Arbeiten auf einem Grundstück in Lubmin (Vorpommern-Greifswald) am Dienstag eine scharfe Eierhandgranate entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der 68-Jährige rief die Polizei und ein Experte des Bergungsdienstes sicherte die Granate sowjetischer Bauart aus Kriegszeiten.

Erst vor zehn Tagen hatten zwei Jungen in Schwerin beim Spielen eine Granate aus einem See gezogen. Der Umgang mit solcher zum Teil auch schon verwitterter Fundmunition sei für Laien unkalkulierbar und lebensgefährlich, hieß es weiter.

