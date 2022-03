Schulen: Leitfaden für Aufnahme von Flüchtlingskindern

Eine Schulassistentin hilft einem Mädchen aus der Ukraine im Deutschunterricht in einer Oberschule in Sachsen.

Schwerin. Um den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern die Aufnahme ukrainischer Mädchen und Jungen zu erleichtern, hat das Bildungsministerium die Abläufe in einem Leitfaden zusammengefasst. Grundsätzlich werden Flüchtlingskinder an der jeweils örtlich zuständigen Schule aufgenommen. Dort werden dann über einen gewissen Zeitraum die Deutsch-Kenntnisse ermittelt. Wie das Ministerium am Dienstag weiter mitteilte, entscheidet dann die Schulleitung, ob das Kind bleiben oder an eine Schule mit einem Angebot für Deutsch als Fremdsprache wechseln sollte.

Von diesen Schulen gibt es laut Ministerium 94 im Land, weitere 140 könnten bei Bedarf reaktiviert werden. In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang 274 Schüler aus der Ukraine registriert worden. Früheren Angaben zufolge wird den Kindern auch die Möglichkeit gewährt, bei entsprechenden Online-Angeboten ihrer Heimatschulen via Internet am Unterricht dort teilzunehmen.

