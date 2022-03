Politiker beschimpft: Durchsuchungen zu "Hasspostings"

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Schwerin/Wesenberg. Weil sie prominente Politiker beleidigt haben sollen, ermittelt das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern gegen drei Tatverdächtige. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte), sowie zwei 48 und 54 Jahre alten Männer aus Schwerin und dem Landkreis Rostock, wie das LKA am Dienstag mitteilte. Bei den Männern habe es am Dienstag Durchsuchungen gegeben, bei denen unter anderem Datenträger beschlagnahmt worden seien. Diese würden nun ausgewertet. Anlass war der "Aktionstag gegen Hasspostings" am 22. März, wie eine LKA-Sprecherin erklärte.

Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdungen gegen Personen des politischen Lebens im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021 im Internet veröffentlicht zu haben. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Rostock, Schwerin und Neubrandenburg dauerten noch an.

