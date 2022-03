Scheunen- und Wohnhausbrand: Verdacht auf Brandstiftung

Picher. Nach dem Scheunen- und Wohnhausbrand vom Sonntag in Picher (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das habe sich aus ersten Untersuchungen in dem Fall ergeben, erläuterte ein Polizeisprecher am Montag. Einzelheiten dazu könnten aber noch nicht genannt werden.

Das Feuer war am Sonntagvormittag in einer größeren Scheune auf dem Grundstück ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl des Wohnhauses der Familie übergegriffen. Der 67-jährige Eigentümer und seine 63 Jahre alte Frau konnten rechtzeitig entkommen. Die Scheune brannte nieder. Das Haus wurde stark beschädigt und ist unbewohnbar.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Etwa 60 Feuerwehrleute waren bis zum Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-607891/3

