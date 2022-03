Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung eines Volleyballs.

Deutsche Volleyball-Bundesliga SSC-Team gelingt klarer Sieg in Straubing

Schwerin. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben beim Tabellenvorletzten Nawaro Straubing keine Schwierigkeiten gehabt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski siegte mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:11) und wahrte damit vor dem abschließenden Spieltag die Chance auf den dritten Rang. Allerdings ist Spitzenreiter MTV Allianz Stuttgart dann am 29. März (19.00 Uhr) im letzten Hauptrunden-Heimspiel zu Gast in Schwerin. Platz vier hatte der SSC schon vor der Partie in Straubing sicher gehabt.

Im ersten Satz hatte das ersatzgeschwächte Team des SSC allerdings noch Mühe. Die Gäste lagen zwischenzeitlich sogar zurück, konnten sich dann aber eine klare Führung erspielen. Auch der zweite Durchgang blieb lange offen, bevor es dem SSC erneut gelang, sich klar abzusetzen. Im dritten Abschnitt zog der SSC dann schnell auf 9:2 davon und nutzte schließlich den ersten von 13 Matchbällen zum deutlichen Erfolg.

