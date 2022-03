20.000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Grimmen

Grimmen. Zwei Menschen haben in der Nacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer im Kellerbereich eines Aufgangs ausgebrochen, vier Menschen wurden daher aus anliegenden Wohnungen evakuiert. 13 weitere Bewohner seien wegen des starken Rauchs vorsorglich evakuiert worden, blieben jedoch unverletzt. Nachdem die Flammen gelöscht waren und gründlich gelüftet wurde, hätten die Menschen zurück in ihre Wohnungen gekonnt. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

© dpa-infocom, dpa:220319-99-586196/2

