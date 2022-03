Hansa-Trainer Jens Härtel gestikuliert am Spielfeldrand.

2. Bundesliga Trotz Corona-Ausfällen: Hansa will in Sandhausen punkten

Sandhausen. Trotz mehrerer Corona-bedingter Ausfälle geht Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr/Sky) zuversichtlich in das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. "Ich habe keine Sorgenfalten bezüglich der Aufstellung, sondern vollstes Vertrauen in alle Akteure", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden abstiegsgefährdeten Teams.

Hansa hat zuletzt beim FC Schalke 04 (4:3) und gegen Holstein Kiel (3:2) zwei Siege gefeiert. Die Härtel-Elf ging in immerhin fünf Gastspielen als Gewinner vom Platz. Der Rivale aus der Kurpfalz hingegen ist mit lediglich zwei Dreiern aus zwölf Partien die zweitschwächste Heimmannschaft der gesamten Liga.

© dpa-infocom, dpa:220319-99-585430/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern