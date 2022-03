Krankmeldungen: Züge in Mecklenburg-Vorpommern fallen aus

Schwerin. Aufgrund zahlreicher Corona-Krankmeldungen ist der Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern eingeschränkt. Am Mittwoch waren zunächst einzelne Züge der Usedomer Bäderbahn gestrichen worden, wie die Deutsche Bahn AG am Freitag mitteilte. Später waren auch die Linien Wismar - Ludwigslust, Neubrandenburg - Ueckermünde und Stralsund - Neustrelitz betroffen. In den kommenden Tagen soll es zu weiteren Zugausfällen kommen. Die Deutsche Bahn und die Ostdeutsche Eisenbahn informieren auf ihren Internetseiten darüber, welche Verbindungen aktuell betroffen sind. Spätestens ab Mittwoch sollen die Züge wieder nach Fahrplan verkehren. In manchen Regionen fahren bis dahin ersatzweise Busse, wie die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Zuvor hatte der NDR berichtet.

