Mecklenburgische Seenplatte Einbrecher in Paketverteilzentrum gefasst: Haftbefehle

Neubrandenburg. Im Zusammenhang mit einer Einbruchserie in einem Neubrandenburger Paketverteilzentrum hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurden die 24, 25 und 29 Jahre alten Männer am frühen Morgen auf frischer Tat ertappt. Dabei habe ein Warnschuss abgegeben und Pfefferspray eingesetzt werden müssen, um die Angreifer zu stoppen. Bis auf Augenreizungen durch das Spray sei niemand verletzt worden.

Zwei der Männer seien in das Verteilzentrum eingebrochen und dort gestellt worden, der Dritte auf der Flucht eingeholt worden. Die Männer sollen sich auf den Diebstahl von Waren aus Paketen spezialisiert haben. Zur Schadenshöhe wurden vorerst keine Angaben gemacht. Das hänge von weiteren Ermittlungen ab. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund von Fluchtgefahr Haftbefehle für das Trio beantragt.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-575955/4

