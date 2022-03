Autodiebe auf frischer Tat gestellt

Schwerin. In Schwerin hat die Polizei am Freitag zwei Autodiebe auf frischer Tat gefasst. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer am frühen Morgen nach kurzer Flucht gestellt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten die Männer nachts im Stadtteil Lankow beobachtet, als sie die geparkten Autos aufbrachen. Dann flüchteten die Tatverdächtigen samt Autos. Die Sicherheitsleute blieben auf Sichtweite und riefen die Polizei, die die Autos schnell stoppen konnte. Die Diebe liefen davon, wurden aber schließlich gefasst und festgenommen. Die beiden Autos haben laut Polizei einen Wert von etwa 55.000 Euro.

