Agrarminister Backhaus mit Corona infiziert

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er werde soweit möglich von zuhause aus weiterarbeiten, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Schwerin mit. Alle persönlichen Termine seien jedoch abgesagt.

Zuvor war bereits bei Innenminister Christian Pegel und dem Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (beide SPD), eine Infektion bestätigt worden. Dahlemann wurde erst am Donnerstag vergangener Woche per PCR positiv getestet, am Freitag endete somit seine Quarantäne.

