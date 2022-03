Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw

Wismar. Beim Zusammenprall seines Wagens mit einem Lkw ist ein Autofahrer auf der Autobahn 20 nahe Wismar ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge gehe der Unfall am Donnerstagabend auf einen Fahrfehler des Lastwagenfahrers zurück, teilte die Polizei in der Nacht mit. Als das Auto in der Folge unter den Auflieger des Lkw geriet, wurde der 66-jährige am Steuer des Wagens tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A20 wurde wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Rostock zeitweise voll gesperrt und erst im Laufe der Nacht wieder vollständig freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-569679/2

