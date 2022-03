18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neubrandenburg. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos habe den jungen Mann am Mittwochabend beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Fahrzeuge seien daraufhin ineinander gekracht. Der Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

