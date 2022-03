Linke von Lafontaines Parteiaustritt nicht überrascht

Schwerin. Der Parteiaustritt von Oskar Lafontaine kommt für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben nicht überraschend. "Seine Distanzierung zu seiner Partei wurde in den zurückliegenden Jahren immer offenkundiger", sagte Co-Landesparteichef Torsten Koplin am Donnerstag in Schwerin. Dennoch bedauere er die Entscheidung. Koplin hob die Verdienste Lafontaines bei der Gründung der Partei Die Linke hervor. Sie war 2007 durch den Zusammenschluss der SPD-Abspaltung WASG und der SED-Nachfolgerin PDS entstanden. Respekt gebühre Lafontaine auch für dessen konsequenten Einsatz für Benachteiligte in der Gesellschaft und für den Frieden, fügte Koplin hinzu.

Lafontaine hatte am Donnerstag seinen Parteiaustritt öffentlich gemacht. Der Partei, die er mitbegründet hat und deren Vorsitzender er einmal war, wolle er nicht mehr angehören, teilte er in Saarbrücken mit. Die heutige Linke habe den Anspruch aufgegeben, eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit zu sein, führte er zur Begründung an. Es ist der zweite spektakuläre Bruch des heute 78-Jährigen mit einer Partei. Als Reaktion auf die sogenannte Agenda 2010 hatte Lafontaine 2005 bereits der SPD den Rücken gekehrt, deren Bundesvorsitzender er von 1995 bis 1999 war.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-558769/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern