Diebe stehlen 2300 Liter Diesel und Tankwagen bei Bauern

Thelkow. Nach dem starken Anstieg der Kraftstoffpreise an Tankstellen nehmen im Landkreis Rostock die Treibstoffdiebstähle zu. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte, haben Unbekannte in der Nacht in Thelkow auf einmal 2300 Liter Diesel entwendet, darunter auch einen landwirtschaftlichen Tankwagen samt Inhalt. Der Vorfall, bei dem auch mehrere Traktoren angezapft wurden, habe sich auf dem Gelände des Betriebes im Ortsteil Kowalz ereignet. Der Ort liegt unweit der Autobahn 20-Anschlusstelle Tessin an der Bundesstraße 110. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Erst am Wochenende hatte die Polizei in Güstrow eine Häufung solcher Kraftstoff-Diebstähle gemeldet. So waren aus Baggern, Radladern und Lkw in Bad Doberan, Güstrow und Satow etwa 800 Liter Kraftstoff gestohlen worden. Auch in Weitenhagen in Vorpommern und in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) waren am Wochenende von mehreren Kraftfahrzeugen insgesamt mehr als 1200 Liter Diesel gestohlen worden. An den Tankstellen lag der Preis für Diesel am Mittwoch bei etwa 2,35 Euro pro Liter.

