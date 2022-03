Trotz Corona: Büromöbel-Firma Palmberg macht mehr Geschäft

Schönberg. Der Büromöbel-Hersteller Palmberg ist auch in Pandemie-Zeiten auf Wachstumskurs geblieben. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz um 6,7 Prozent auf 116,8 Millionen Euro gestiegen, teilte die Firma aus Schönberg auf Anfrage mit. Im Jahr 2020, als die Konkurrenz wegen der coronabedingten Zurückhaltung von Firmenkunden teils herbe Einbußen hinnehmen musste, hatte Palmberg seine Erlöse immerhin um 1,4 Prozent gesteigert. Als Gründe für die gute Entwicklung nannte die Firma mit 594 Beschäftigten unter anderem eine flexible Fertigung sowie lückenlose Lieferverfügbarkeit.

Zum Gewinn hieß es von Palmberg, man habe "ein sehr solides positives Ergebnis" erzielt. Genaue Angaben gab es nicht. Neben seinem Stammsitz in Schönberg hat Palmberg in Rehna einen zweiten Standort in Mecklenburg-Vorpommern. In Deutschland sind rund 80 Unternehmen ansässig, die sich auf die Herstellung von Büromobiliar spezialisiert haben. 13.700 Menschen arbeiten bei diesen Firmen, wie es vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA) heißt. Hinzu kommen Unternehmen, die hauptsächlich Wohnmöbel und eher als Nebenstrang Bürostühle und Schreibtische herstellen.

Die Branche profitiert vom Homeoffice: Für die Arbeit daheim haben sich viele Menschen ergonomische Drehstühle oder höhenverstellbare Schreibtische angeschafft, oder sie bekommen diese vom Arbeitgeber gestellt.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-523283/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern