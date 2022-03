Fünf bestätigte Corona-Fälle beim FC Hansa Rostock

Rostock. Nun hat das Coronavirus auch den FC Hansa Rostock erfasst. Wie der mecklenburgische Fußball-Zweitligist am Montag bestätigte, wurden zu Wochenbeginn bei einer Testreihe insgesamt fünf Corona-Fälle festgestellt. Zudem gebe es drei weitere Verdachtsfälle im Team oder in dessen Umfeld. Namen wurden nicht genannt. Die nicht-betroffenen Spieler trainieren zunächst normal weiter.

"Alle infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Die DFL ist informiert. Unser Spiel in Sandhausen ist Stand heute nicht gefährdet. Wir wollen auch spielen", sagte Hansa-Vorstandschef Robert Marien mit Blick auf die Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Keiner der Betroffenen leide unter einem schwerwiegenden Verlauf.

Fest steht, dass Abwehrspieler Nico Neidhardt und Mittelfeldmann Lukas Fröde Corona haben. Die beiden 27 Jahre alten Hansa-Profis waren schon am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Holstein Kiel (3:2) ausgefallen. "Wir wissen nicht, wie lage es dauert, bis sie wieder zur Verfügung stehen", berichtete Hansa-Coach Jens Härtel.

